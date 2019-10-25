Тяжелый груз знаний, или Как облегчить рюкзаки наших детей

Радостно-взволнованные сборы, которыми для школьников и их родителей сопровождается канун нового учебного года, уже через неделю после начала занятий сменяются некоторой озабоченностью – уж слишком тяжелые наполненные ранцы и рюкзаки.

Если к этому прибавить еще и пакет с физкультурной формой, а в некоторых случаях и со сменной обувью, или, к примеру, композициями, подготовленными в качестве домашнего задания, то можно растерянно констатировать: «Нелегка ты, школьная ноша…»

Неудивительно, что портфели младшеклассников, провожая их в школу, несут мама или папа. Но в большинстве случаев - только до школы. Увы, дальше тяжелый «груз» приходится нести на своих плечах самим детям, что не самым лучшим образом отражается на их здоровье, грозя, как минимум, чувством усталости в спине и шее.

Сегодня мы наткнулись на интересную публикацию в одной из местных групп в Facebook:

«Мы учимся в третьем классе, наш рюкзак весит 3,9 кг! И это, учитывая, что сегодня всего 4 урока и мало учебников. А сколько весит ваш рюкзак?»

Как оказалось, 3,9 кг – это еще не предел. У сына нашей сотрудницы, как минимум, один раз в неделю школьный портфель весит аж 6 кг!

Актуальность темы побудила нас поинтересоваться мнением наших читателей, и мы организовали на странице 1news.az в Facebook опрос: «А сколько весит рюкзак вашего ребенка?» Активность, с которой пользовательская аудитория отреагировала на опрос, привела к выводу: действительно, наболело. Оказалось, вес портфелей наших детей - наполненных книгами, пеналами, другими школьными принадлежностями, термосами… - может достигать 8-9 кг.

И словно предугадав, что мы уже начали обсуждать в редакции: «если тема вызывает такой отклик, может, стоит написать по ней материал, подняв вопрос об электронных учебниках и возможности использования школьниками планшетов» - Министерство образования выступило с интересным сообщением. К тому же, на странице Минобразования в Facebook размещен видеоролик с полезными советами относительно того, как выбирать для ребенка рюкзак и собирать его так, чтобы избежать ненужного напряжения мышц спины и шеи ребенка.

Так, наши специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на вес пустого ранца, на его лямки – они должны быть мягкими, гибкими и широкими, чтобы не натирать детские плечи, а при сборах в школу - отказаться от лишних предметов.

Еще одно, на наш взгляд, намного более оптимальное решение проблемы – это интерактивные «умные доски», которых сегодня в азербайджанских школах – 6 тысяч.

Несомненно, хорошим подспорьем для наших школьников является и постоянно обновляемый и расширяющийся Электронный портал учебников, созданный в 2014 году с целью более активного участия учащихся в образовательном процессе, эффективное использование ими ИКТ.

По данным Министерства образования, к сегодняшнему дню на портале www.e-derslik.edu.az обновлено уже 39 учебников. В частности, заменены на новые все учебники (для азербайджанского и русского сектора) для 2-го класса, 12 учебников для 3-го класса, 8 учебников для 4-го класса и 4 учебника для 8-го класса.

В настоящее время на портале размещено 233 электронных учебников, 22 методических пособия и 2 материала для внеклассного чтения - всего 257 электронных средств. Число же учебников с видео, графическими, звуковыми и прочими мультимедийными приложениями, доведено до 27-ми.

Примечательно, что с начала этого учебного года Электронный портал учебников поднялся в рейтинге сайтов по стране с 85-го на 46-е место. Вот цифры, которые прекрасно иллюстрируют, насколько портал популярен среди пользователей: с начала учебного года и до сегодняшнего дня количество заходов на портал достигло 512 748 (против прошлогодних 326 821), а общее число просмотров страниц – до 3 790 938-ми (2 254 474 – в прошлом году). Только с начала октября среднее число заходов на портал составило 12 500.

Интересно и то, что на портал, который был запущен в 2014 году, заходят не только из Азербайджана, но и России, Турции, Грузии, США – это пять стран, где наш Электронный порта учебников наиболее популярен.

…Мы всегда говорим нашим детям, что знания - это сила, а ученье – свет. Давайте же вместе сделаем так, чтобы груз знаний был только в их умах, но не на их плечах.

Ф.Багирова