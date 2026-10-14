Хиджаб как предлог, халифат как цель: что скрывается за кампанией против Баку

У политического фарисейства нет границ, но иногда оно достигает пределов абсолютного абсурда.

В последние недели в Турции развернулся балаган, претендующий на роль фундаментального идеологического крестового похода, а на деле являющийся раздутым до масштабного уровня балаганом и провокацией. Поднятая в определенных турецких кругах истерия вокруг темы «запрета на хиджаб» в азербайджанских школах продолжает сбрасывать маски и выявлять кто есть кто в турецком политическом поле. То, что еще вчера пытались подавать как «заботу о правах верующих сестер», с треском вывалилось в почти экстремистские и сумасбродные призывы демонтировать светский конституционный строй Азербайджана.

Когда уличный оратор в Анкаре берет в руки микрофон и на полном серьезе объявляет суверенному государству о необходимости подчиниться каким-то правилам «Праведного Халифата», становится одновременно смешно и мерзко. Смешно — от клинической оторванности этих деятелей от реальности. Мерзко — от той неприкрытой наглости, с которой внешние клерикальные радикалы пытаются ввалиться со своим уставом в наш светский дом.

Эволюция провокации: от «сионизма» до средневековых утопий

Если отследить логику этой информационной инфекции, станет очевидно: школьная форма — это лишь очередной, крайне неуклюже сконструированный повод. Организаторы этой черной кампании уже сами путаются в собственных методичках, меняя на ходу идеологические транспаранты.

Сначала они пытались раскачивать азербайджанское общество через внешнеполитическую повестку. Баку клеймили за прагматичный вектор, партнерство с Израилем и независимый внешнеполитический курс. И не успел весь этот шум утихнуть, как они нашли новый «удобный» повод для нападок на Азербайджан. Повод, коим послужило введение единой школьной формы.

Перевод банального нормативно-правового акта о едином стандарте школьной одежды в плоскость «войны с исламом» — это откровенно деструктивный прием. В документе Министерства науки и образования Азербайджана нет ни слова о запрете атрибутов веры как таковых. Речь идет о базовом принципиальном фундаменте любого современного светского государства: общеобразовательная школа — это пространство науки, равенства и дисциплины, а не арена для демонстрации религиозной или социальной принадлежности. Унификация одежды предотвращает имущественное расслоение среди детей и защищает их от идеологического давления. Но когда заказчикам пикета требуется повод для истерики, нормальный правовой стандарт нагло объявляется «гнетом».

И вот маски сброшены окончательно. Пикеты у дипломатических миссий Азербайджана сначала в Стамбуле, а затем и прямо в столице, перед посольством в Анкаре, показали истинную подкладку этого движения. Проповедники из платформ вроде «Köklü Değişim» вышли уже не за «платки». Они вышли с прямыми требованиями ликвидировать азербайджанскую государственность как таковую, заменить Конституцию религиозными догмами и встроить наш народ в их воображаемый клерикальный проект.

Импорт мракобесия под видом «солидарности»

Парадокс ситуации заключается в том, что люди, не способные навести порядок в собственной идеологической каше, берутся диктовать правила стране, которая еще столетие назад первой на Востоке создала светскую демократическую республику.

Азербайджанский народ свой исторический и цивилизационный выбор сделал давно. Мы построили прочное, независимое, светское государство, где уважение к религии является органичной частью культуры, а не инструментом политического принуждения. У нас мечети, церкви и синагоги стоят на одной улице, а граждане сами определяют свою меру веры и образ жизни. Нам не нужны непрошенные политруки из турецких переулков, пытающиеся измерять уровень нашего благочестия линейкой своего средневекового фанатизма.

Звучавшие вчера у стен нашего посольства призывы богослова и писателя Абдуллы Имамоглу и других подобных ему уличных трибунов подчинить Азербайджан законам халифата — это не просто бредовые фантазии.

Это прямая, квалифицированная атака на суверенитет и конституционный строй нашей страны. Выходить к посольству независимого государства и заявлять, что его правительство, границы и законы должны быть упразднены в угоду вымышленному теократическому центру — это посягательство на государственность, которое в любой нормальной юридической системе квалифицируется как тяжелое преступление.

Информационные вирусные ролики в соцсетях, нарезки кадров десятилетней давности, искусственные слезы проповедников и фальшивые петиции — всё это поставлено на конвейер. Это целевая спецоперация, задача которой — внедрить в турецкое общество образ Азербайджана как «врага религии», навязать собственным гражданам чувство морального превосходства и создать рычаг давления на Баку.

Системный заказ и границы допустимого

Нельзя не замечать, что эти акции носят координированный и системный характер. Перенос радикализированных пикетов от консульства в Стамбуле к дверям посольства в Анкаре показывает, что организаторам мало просто создавать медийный шум — они намеренно повышают градус провокации, проверяя нервы азербайджанского государства на прочность. Религиозные чувства каждого человека неприкосновенны — это личный выбор, охраняемый законом, но когда религию превращают в дубину для политического шантажа и пытаются под этим соусом разрушить фундаментальные устои азербайджанской нации, всякая толерантность заканчивается.

Те, кто сегодня кричит у стен нашего посольства в Анкаре, должны раз и навсегда усвоить, что Азербайджан никогда не был и не будет полигоном для чужих идеологических экспериментов. Мы не позволяли иранским аятоллам строить здесь свои агентурные сети, и уж тем более не позволим анкарским или стамбульским маргиналам указывать нам, как учить наших детей. Именно светский строй выступает главной гарантией национальной безопасности, сохраняющей внутреннее единство Азербайджана и обеспечивающей победы нашей страны, и сдавать этот залог успешного будущего никто не собирается. Любые попытки вмешательства во внутренние дела Баку и проверка властей на «слабо» неизменно встретят самый жесткий и бескомпромиссный ответ государства. Любителям строить халифаты и выдумывать правила для других народов стоит направить свою энергию по другому адресу и тренироваться на собственных кухнях, поскольку Азербайджан был, есть и останется суверенным и СВЕТСКИМ государством, с чем каждому придется считаться.

Фархад Гусейн