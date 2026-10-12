Ильгар Велизаде: Иранским кругам стоит заняться собственными проблемами, а не указывать Азербайджану

Решение правительства Азербайджана об утверждении требований к форме одежды в государственных общеобразовательных учреждениях ряд внешних кругов, в том числе в соседнем Иране, пытаются использовать для эскалации и создания искусственной напряженности.

Подобные действия представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства и попытку навязать чуждые стандарты.

Несмотря на то, что Азербайджан строго придерживается принципа добрососедства и никогда не вмешивается во внутренние процессы других стран, деструктивные шаги ангажированных зарубежных структур лишь усиливают недоверие и противоречат духу двусторонних отношений.

О том, почему любые попытки навязать Баку чужую повестку недопустимы, как Азербайджан выстраивает свой внутренний диалог и к чему приводит деструктивное воздействие извне, в интервью 1news.az рассказал политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

«Решения правительства Азербайджана по утверждению требований к форме одежды в государственных школах, принятые в рамках законодательства Азербайджанской Республики, вызывают болезненную реакцию у некоторых внешних сил, в частности в соседнем Иране.

Любое государство вправе устанавливать на своей территории те нормы и правила, которые считает необходимыми.

Разумеется, эта тема оказалась чувствительной для азербайджанского общества: сейчас идут активные дискуссии, и граждане свободно высказывают свое мнение. Каждый вправе выражать собственную позицию относительно тех или иных решений — это и называется общественным дискурсом. Он ведется на разных уровнях с разной степенью интенсивности, что свидетельствует о неравнодушии людей к происходящим в стране процессам и о многообразии существующих взглядов.

Это вполне нормальная и обычная практика. Более того, подобный общественный диалог позволяет лучше понимать настроения граждан. Азербайджанское государство прислушивается к мнению людей и выстраивает свою политику, сочетая долгосрочные стратегические интересы с запросами широкой общественности. Для этого при государственных структурах и ведомствах действуют общественные советы, а также функционируют другие платформы, обеспечивающие постоянный диалог между властью и общественностью.

И когда в этот диалог власти и общества вмешиваются внешние силы со своей повесткой, это воспринимается как попытка «лезть со своим уставом в чужой монастырь», что закономерно вызывает резко негативную реакцию. Для каждого государства характерен свой внутренний общественно-политический дискурс, обусловленный локальными процессами. Конструктивный диалог между народом и властью в конечном итоге приводит к позитивному результату, рождая симбиоз идей, которые затем воплощаются в жизнь.

Когда же в этот диалог пытаются вклиниться внешние силы со своими интересами, становится очевидным их желание направить его в выгодное им русло, усилить влияние на процессы в чужом обществе и смоделировать ситуацию по собственному усмотрению. Это уже перестает быть внутриобщественным диалогом. По сути, речь идет о неприкрытом вмешательстве во внутренние дела и внедрении внешнего элемента во внутриполитический дискурс. Опыт многих государств, да и наш собственный, показывает, что подобные действия никогда не приводят ни к чему хорошему. Потому что чужеродный дискурс, внедряемый в нашу общественную среду, начинает жить по собственным законам. Он превращается в инструмент внешней манипуляции, цель которой — перекроить общество под чужие стандарты. В разные годы различные центры силы применяли подобные подходы в разных уголках мира, и эта практика сохраняется до сих пор.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая не так давно на съезде партии «Ени Азербайджан», подчеркнул, что попытки внешнего вмешательства в дела нашей страны активно предпринимались в прошлом и будут продолжаться в будущем. Именно поэтому необходимо укреплять защиту информационного и киберпространства от подобных посягательств.

Мы видим, что такие попытки предпринимаются и сегодня. При этом Азербайджан не вмешивается во внутренние процессы Ирана и не указывает иранскому руководству, как поступать в тех или иных ситуациях, хотя в соседней стране периодически происходят весьма нелицеприятные события, становившиеся объектом осуждения и попыток вмешательства со стороны третьих государств.

Азербайджан, руководствуясь принципами добрососедства и уважения к сопредельным государствам, в частности к Ирану, никогда не допускал подобных шагов и не допускает их сегодня. Более того, в нынешней сложной ситуации Азербайджан оказывает Исламской Республике всестороннюю поддержку. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом Азербайджана на полях саммита СНГ в Туркменистане. Он выразил благодарность Ильхаму Алиеву за оказываемую помощь и подчеркнул, что это является главным свидетельством братских отношений между двумя странами.

Действия ангажированных политических кругов Ирана, подконтрольных силовым структурам, едва ли можно назвать братскими. Естественно, они лишь усиливают недоверие и напряженность между двумя странами — особенно в столь чувствительный период для самого Ирана. Выгодно ли это самому Ирану и иранскому обществу - большой вопрос. Хотелось бы, чтобы в данном вопросе возобладал прагматизм, и чтобы лица, проявляющие такую «заботу» о ситуации в Азербайджане, больше уделяли внимания происходящему в их собственной стране.

Тем более, что проблем там более чем достаточно — в том числе социальных и связанных с внутренним общественно-политическим дискурсом Ирана. Мы прекрасно знаем об этих проблемах и о том, как к ним относятся сами иранцы, но не вмешиваемся в их внутренние дела. Хотелось бы, чтобы и они поступали так же, как мы.

Стоит напомнить, что в последние годы в Иране неоднократно вспыхивали массовые акции протеста против обязательного ношения хиджаба, сопровождавшиеся в том числе и насилием. Несмотря на это, Азербайджан не позволяет себе читать наставления или предъявлять претензии руководству соседней страны. Мы рассчитываем на аналогичное уважительное отношение к нашей позиции. В противном случае Баку оставляет за собой право корректировать свой подход. При этом наша страна остается верна основополагающим принципам внешней политики, от которых никогда не отступит».