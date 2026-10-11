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Прошло 6 лет со дня очередного ракетного обстрела Гянджи

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Прошло 6 лет со дня очередного ракетного обстрела Гянджи

Сегодня, 11 октября исполняется шесть лет со дня четвертой ракетной атаки армянских вооруженных сил на Гянджу.

Грубо нарушив нормы и принципы международного права и продолжая учинять террористические акты против мирного населения Азербайджана, 11 октября 2020 года вооруженные силы Армении обстреляли Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный за пределами прифронтовой зоны. 

В результате ночного ракетного обстрела в многоквартирном жилом доме по улице Алекбер бея Рафибейли в центре города погибли 10 человек, включая 5 женщин, еще 34 человека, в том числе 16 женщин и 6 малолетних детей, получили ранения. Также были повреждены более 10 многоквартирных зданий и более 100 объектов различного назначения.

Азербайджанская армия предприняла адекватные меры, нанеся сокрушительные удары по врагу.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения. Был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Тем самым, армянская сторона грубо нарушала нормы и принципы международного права, в частности, Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также решений и резолюций Совета Безопасности ООН.

Всего во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 гражданских лица, в том числе 12 детей и 27 женщин. Еще, 444 человека получили ранения, в том числе 67 детей и 109 женщин. В общей сложности было повреждено 12 292 объекта и 288 транспортных средства, а также 1 018 фермерских хозяйств.

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