Ушла из жизни исполнительница известной песни «Kəndimiz» – ФОТО – ВИДЕО

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На 77-м году жизни не стало Масумы Атамовой, известной по исполнению песни «Kəndimiz» в фильме режиссера Габиба Исмайлова «Ögey ana» (Мачеха).

Trend Life, ссылаясь на близкое окружение, сообщает о том, что Масумы Атамовой не стало после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, побороть которое ей так и не удалось.

Песня «Kəndimiz» в исполнении Масумы Атамовой любима по сегодняшний день – в фильме «Ögey ana» именно она поет за главного героя картины Исмаила, которого играет Джейхун Мирзоев; подчеркнем, что многие слушатели и зрители думали, что Дж.Мирзоев сам поет данную композицию, не зная, кто является настоящим исполнителем.

Trend Life также опубликовал воспоминания М.Атамовой: «С детства была увлечена музыкой, собирала вокруг соседей, устраивала различные сценки. Но мой отец не хотел, чтобы я стала певицей. И, тем не менее, после настойчивой просьбы моего учителя по русскому языку отец записал меня в Дом пионеров, где училась у известного мастера Афшара Джаванширова. Однажды композитор музыки к фильму Тофик Кулиев попросил у А.Джаванширова найти звонкий детский голос для исполнения песни.

Наш учитель посоветовал, мы пошли в студию звукозаписи, где Тофик Кулиев выбрал меня. Исполнение было высоко отмечено легендарными Шовкет Алекперовой и Сарой Гадимовой, мне прочили большое будущее. Но вначале отец был против, потом создала семью, родились трое детей, воспитанию которых посвятила свою жизнь, а затем и своих восьми внуков.

Спустя много лет я встретилась с Джейхуном Мирзоевым, и он выразил сожаление, что я так и не стала актрисой или певицей».

«Kəndimiz» стала единственной в творческой карьере Масумы Атамовой: «Я не жалею о прожитом. Есть певцы, которые поют годами, но ни они, ни их песни не остаются в памяти. А эта песня будет вечно жить в сердцах людей».

Феликс Вишневецкий

Фото: Trend Life