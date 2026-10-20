Погода на среду: в Баку ожидается до 26 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 21 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается. Утром северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.

В преимущественно горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в равнинных районах ночью составит 16-19°, днем 25-28° тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10°, днем - 12-16° тепла.

Феликс Вишневецкий