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Дочь Рашида Бейбутова заявила, что певца пытали после разговора с Горбачевым

Феликс Вишневецкий13:25 - Сегодня
Дочь Рашида Бейбутова заявила, что певца пытали после разговора с Горбачевым

Заслуженная артистка Азербайджана Рашида Бейбутова сделала в социальной сети Facebook статус о своем отце - легендарном азербайджанском певце Рашиде Бейбутове.

«Рашид Бейбутов - первый шехид Азербайджана. В Москве он сказал Горбачеву в лицо, что Карабах - это Азербайджан. После этого он подвергся физическим пыткам: ему вырвали ногти на руках и ногах, выбили зубы. Это был мужчина. Когда его привезли в Баку и стали обмывать тело в мечети, увидели, в каком оно было состоянии», - отмечается в статусе Р.Бейбутовой, в котором подчеркивается, что ни ее, ни ее мать - Джейран Бейбутову, не подпускали к Рашиду Бейбутову, когда тот находился в московской больнице.

«Это была огромная потеря для Азербайджана, поистине огромная. Когда говорили об Азербайджане, первым на ум приходил Рашид Бейбутов. Он был голосом Азербайджана. Сегодня дух маэстро спокоен. Мы победили», - продолжает заслуженная артистка, отмечая, что голос ее отца вписан в историю азербайджанской музыки бриллиантовыми буквами.

Напомним, что легендарный азербайджанский исполнитель Рашид Бейбутов скончался в Москве 9 июня 1989 года в возрасте 73 лет.

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