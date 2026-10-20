Генконсульство Азербайджана в Стамбуле взято под усиленную охрану - ВИДЕО
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Улица, на которой расположено генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле, взята под охрану вооружёнными полицейскими.
Как сообщает Oxu.Az, в настоящее время территория находится под усиленной охраной.
Напомним, что некоторое время назад перед генконсульством Азербайджана прошла акция протеста.
Группа религиозных активистов скандировала лозунги против официального Баку в связи с утверждениями о «запрете ношения хиджабов» в образовательных учреждениях АР.
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