 В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой | 1news.az | Новости
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В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

Редакция 1news13:35 - Сегодня
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В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

20 октября в столице Туркменистана Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Саиды Мирзиёевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева сказала, что предстоящая в Ашхабаде международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» является важным событием, объединяющим страны на основе общих духовно-культурных ценностей и схожих взглядов на социально-гуманитарные вопросы.

Уделив особое внимание охране окружающей среды, а также сотрудничеству в рамках региональных и международных организаций, Огулджахан Атабаева выразила уверенность, что выставка также станет реальным шагом на пути к защите окружающей среды.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула, что совместными усилиями можно реализовать много важных экологических проектов. Напомнив, что посетила Благотворительный фонд, Лейла Алиева сказала, что лично убедилась в том, какое большое внимание уделяется детям. Она выразила уверенность, что сегодняшняя выставка станет еще одним шагом на пути к добрым делам.

Руководитель Администрации Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева отметила, что такие встречи открывают новые возможности, в частности позволяют объединить усилия для достижения общей цели — заботы о людях и построения будущего на этой основе. Она подчеркнула, что для каждого ребенка самое главное — чувствовать заботу и безопасность рядом с мамой, быть уверенным в том, что его любят и всегда готовы выслушать.

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