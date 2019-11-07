Увеличилось количество политических партий, изъявивших желание участвовать в муниципальных выборах

Количество политических партий, на данный момент изъявивших желание участвовать в муниципальных выборах, достигло 12.

Как передает 1news.az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сообщил ее председатель Мазахир Панахов.

Были зарегистрированы полномочные представители партии «Vəhdət». Ранее были зарегистрированы полномочные представители партий «Ени Азербайджан», Демократических реформ Азербайджана, Гражданской солидарности, Великого Созидания, Гражданского единства, Единого народного фронта, Национального возрождения, Демократического просвещения Азербайджана, Социал-демократической Азербайджана, «Умид» и «Ана Ветен».

Также было указано, что на сегодняшний день 28410 граждан в связи с выдвижением своих кандидатур обратились в окружные избирательные комиссии для участия в муниципальных выборах.

Было также указано, что в связи с муниципальными выборами будет напечатано 5 020 287 избирательных бюллетеней.

Напомним, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 23 декабря. В 1606 муниципалитетов республики будут избраны 15156 членов. Выборы охватят 118 избирательных округов, за исключением 7 округов в оккупированных районах.

Последний раз муниципальные выборы проводились в Азербайджане 23 декабря 2014 года. Согласно Избирательному кодексу срок полномочий членов муниципалитетов составляет 5 лет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.