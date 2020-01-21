В Армении озаботились наручными часами Юсифа Эйвазова

Армянские СМИ в очередной раз раздувают сенсацию на пустом месте, на этот раз выбрав объектом своего внимания известного азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.

Издание «Sputnik Армения» решило проанализировать фотографию, на которой Юсиф Эйвазов вместе со своей супругой, оперной певицей Анной Нетребко, проводит пресс-конференцию, посвященную московской премьере оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско».

Фотография была сделана в 2016 году, однако армянские журналисты только сейчас обратили внимание на это фото. Издание заинтересовал аксессуар на руке певца. Оно пишет, что на руке Эйвазова отчетливо видны часы бренда IceLink:

«Этот бренд, основанный армянскими ювелирами Энди и Сьюзи Согоян, весьма популярен среди поклонников рэп-музыки, известных своей любовью к массивным и броским украшениям. В частности, послами марки стали рэперы Ферги (Black Eyed Peas) и Тимати. Поклонниками IceLink также являются Пэрис Хилтон, Эшли Симпсон, Сильвестр Сталлоне и другие зарубежные селебрити. Дизайн часов разрабатывается в главном офисе в Лос-Анджелесе, а производство осуществляется в Швейцарии».

Причисляя Юсифа Эйвазова к поклонникам этого часового бренда, издание не допускает мысли о том, что, покупая аксессуар, исполнитель вряд ли задумывался об истории его происхождения.

Повышенное внимание армянских СМИ к азербайджанскому певцу проявляется на фоне необоснованных обвинений в том, что на запланированном на 7 февраля открытии Semper Opernball (Дрезденского оперного бала) Эйвазов якобы отказался выступать на одной сцене с армянкой Рузан Манташян по причине ее национальной принадлежности. Представляющее Манташян агентство Agence Massis Opera заявило, что организаторы Дрезденского оперного бала отказались от ее услуг по требованию Эйвазова, который якобы не захотел петь на одной сцене с армянкой.

Однако и сам азербайджанский тенор, и организаторы фестиваля категорически опровергли это заявление.

«Дорогие друзья, я азербайджанец, и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше. Не поддавайтесь провокации», - заявил певец.

В свою очередь, художественный руководитель Semper Opernball Ханс-Йоахим Фрей решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой. Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташян на выступление в Semper Opera ball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Предполагается, что имели место некоторые недопонимания в коммуникации с агентством г-жи Манташян.

«Привлекательность Semper Opernball заключается именно в том, что на протяжении многих лет в программе бала участвует наиболее широкий спектр артистов из самых разных стран, включая Армению», - сказал Ханс-Йоахим Фрей. «Бал известен своим космополитизмом. Все заявления другого рода не соответствуют действительности. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек», - добавил он.

1news.az