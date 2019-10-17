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В Армении под завалами обрушившегося дома находятся люди

Сегодня в 15:50 ~ 1 минута на чтение 251
В Армении под завалами обрушившегося дома находятся люди

Под завалами обрушившегося из-за оползня дома на юге Армении находятся два человека, сообщил в четверг глава МЧС страны Феликс Цолакян, сообщает РИА Новости.

Утром 17 октября в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан, в 300 километрах от Еревана, внутри остались люди. На месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города.

«Внутри обрушившегося здания в Капане находятся два человека – пожилая супружеская пара. Живы они или нет, сказать не могу. Ведутся спасательные работы», - сказал Цолакян на заседании правительства.

По его словам, оползень – движущийся, и спасателям приходится тракторами укреплять слои почвы.

А.А.

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