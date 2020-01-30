В Армении требуют прекращения вещания российских телеканалов

В Армении требуют прекращения вещания иностранных телеканалов, включая российские.

«Иностранные каналы должны быть исключены из общественного мультиплекса Армении, исходя из соображений информационной и языковой безопасности, а также для исключения манипуляций», - заявил на пресс-конференции в среду глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Тигран Акопян, передают армянские СМИ.

В рамках общественного мультиплекса в Армении вещают 27 телекомпаний, в числе которых три российских телеканала – «Первый канал», «Россия», «Россия Культура», а также межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и американский канал CNN.

«В нашем цифровом мультиплексе, который обеспечивает право граждан страны бесплатно смотреть те или другие каналы, не должны вещать иностранные телекомпании», - заявил он, отметив, что это входит в инструментарий любой суверенной страны.

Акопян объяснил это тем, что Армения не может воздействовать на иностранных вещателей, и если один из них решит вести антиармянскую пропаганду, то страна не сможет его оштрафовать, поскольку тот находится вне ее юрисдикции. К тому же, по его словам, в законодательстве Армении нет норм, по которым за антиармянскую пропаганду можно закрыть телекомпанию.

Он подчеркнул, что в данном решении о запрете вещания могут быть исключения, если есть межгосударственные договоренности или если программы иностранной телекомпании общественно полезны (например, программы для изучения языков).

Акопян заявил, что пропагандистские каналы, обслуживающие чужие интересы и рассказывающие о посторонних проблемах, могут сформировать у армянских зрителей крайне негативное мнение, например, о грузинах и украинцах, поскольку страна иностранного вещателя находится во вражеских отношениях с последними.

1news.az