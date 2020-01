В Австралии с вертолетов сбросили тысячи килограммов моркови, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных – ФОТО - ВИДЕО

Чтобы обеспечить пострадавших от масштабных лесных пожаров животных едой, австралийская национальная служба парков и дикой природы сбросила с воздуха тысячи килограммов моркови.

Ведь огонь уничтожил привычную для представителей фауны еду…

На вертолеты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — морковь и батат. Австралийские службы просто сбрасывали продукты на землю.

Министр окружающей среды штата Новый Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) назвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставленное продовольствие.

И.Н., Э.Т.

#drought took their water and #bushfire took their food so our team, based ⁦@UniNewEngland⁩ have been providing both to some key #rockwallaby colonies (with permission) for nearly 2 months now. Listen to the happy chomping! pic.twitter.com/bfHkyWPCZj — Guy Ballard (@DingoResearch) 8 января 2020 г.