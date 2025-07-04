Лейла Алиева: «Спасибо за поздравления! Пусть Аллах дарует всем счастье!» - ФОТО

3 июля свой день рождения отметила инициатор кампании «Справедливость к Ходжалы!», генеральный координатор Молодежного форума Организации исламского сотрудничества по межкультурному диалогу, председатель Азербайджанской молодежной организации России (АМОР), глава Общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды» (IDEA) Лейла Алиева.

Лейла Алиева опубликовала в социальной сети Instagram фотографию с дочерью Аминой, которую сопроводила следующим комментарием: «Дорогие друзья, спасибо за ваши поздравления! Пусть Аллах дарует счастье всем!».



