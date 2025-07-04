Спикер парламента Армении уверен, что Гарегин II в скором времени откажется от престола

Спикер парламента Армении Ален Симонян уверен, что католикос всех армян Гарегин II в скором времени откажется от престола. Об этом он заявил в беседе с журналистами в парламенте.

«Я уверен, что если не сегодня, не завтра, то очень скоро он уйдет», — сказал он.

При этом Симонян не уточнил, откуда у него такая уверенность. Спикер подчеркнул, что у правящей партии «Гражданский договор» нет кандидата на престол католикоса.

Напомним, на заседании правительства 29 мая премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал состояние ряда церквей, назвав их «чуланами, заваленными мусором». На следующий день он опубликовал резкий пост в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ) и духовенства, обвинив одного из архиепископов в аморальном поведении. Позже его супруга Анна Акопян также выступила с оскорбительными высказываниями в адрес католикоса, назвав Гарегина II «главным мафиози», а его сторонников — «главными педофилами страны».

Далее премьер обвинил Гарегина в нарушении целибата, заявив, что у него есть ребенок. Пашинян пригрозил представить доказательства и призвал духовного лидера покинуть пост, а верующих — «освободить патриаршую резиденцию».

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

В последние дни были арестованы архиепископ Баграт Галстанян, и глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян.

Источник: Sputnik Армения