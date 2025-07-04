Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с Шушой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана Масуда Пезешкиана с Шушой.

Во время беседы гостю была предоставлена информация об ущербе, причиненном образцам материально-культурного наследия Азербайджана в период оккупации Арменией, о разрушенных исторических кварталах, мечетях.

В то же время рассказывалось о широкомасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых в Шуше после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, подчеркивалось, что построены новые здания, восстановлены некоторые мечети.