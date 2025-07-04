Завершился визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан

4 июля завершился визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева провожали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.