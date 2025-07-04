 Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО

First News Media16:35 - Сегодня
Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО

Пожарные продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, охватившими западную часть Турции.

Стихия бушует уже третий день, охватывая провинцию Измир на Эгейском побережье. По предварительным данным, пострадало не менее 200 домов, эвакуированы десятки тысяч человек.

Серия пожаров вспыхнула как минимум в пяти районах региона на фоне экстремально высокой температуры воздуха, сильного ветра и низкой влажности. Один из наиболее разрушительных очагов расположен вблизи города Одемиш. Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в пятницу, что к тушению привлекли как наземные службы, так и авиацию. Самолеты сбрасывают воду на очаги возгораний, в то время как пожарные сражаются с пламенем на земле уже третьи сутки подряд.

Согласно официальным данным, стихия уже унесла жизни двух человек. Один из них — сотрудник лесного хозяйства, погибший в четверг при попытке остановить распространение огня. Второй — 81-летний местный житель, скончавшийся от отравления дымом. Отдельный пожар, вспыхнувший в среду вблизи курортного города Чешме, удалось локализовать к пятнице. Однако он также успел нанести значительный ущерб: эвакуированы три населённых пункта, а несколько дорог были временно перекрыты.

Тем временем новые очаги продолжают возникать. Поздно вечером в четверг начался еще один пожар недалеко от района Буджа, к которому уже стянуты аварийные службы. Причины возгораний продолжают уточняться, однако основными факторами называют экстремальные погодные условия.

Источник: DailySabah

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
495

Актуально

Xроника

В Ханкенди стартовал 17-й саммит ОЭС, Президент Азербайджана выступил с речью - ...

Мнение

«Манкуртство» как культурный стиль: Ответ Эльчину Алиеву

Политика

Баку может вынести на уровень ОИС вопрос о росте исламофобии в России

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

В мире

Спикер парламента Армении уверен, что Гарегин II в скором времени откажется от престола

Чехия без электричества: метро стоит, лифты застряли

Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Задержанный в Екатеринбурге Шахин Шихлинский освобожден - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

В России задержан уральский топ-менеджер «Лукойла» Ахмед Гаджиев

Архиепископ Аджапахян прибыл в СК Армении

Последние новости

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях «Анатолийский орёл - 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

В Азербайджане начали масштабную сверку дипломов за последние 15 лет

Сегодня, 18:15

В Баку пойман наркоторговец на кладбище - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Спикер парламента Армении уверен, что Гарегин II в скором времени откажется от престола

Сегодня, 18:00

На этих улицах будет полностью ограничено движение

Сегодня, 17:55

«Манкуртство» как культурный стиль: Ответ Эльчину Алиеву

Сегодня, 17:47

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. Почему в новых вагонах Бакметрополитена не работают кондиционеры?

Сегодня, 17:43

Братская ссора закончилась убийством на глазах малолетнего ребенка – ВИДЕО

Сегодня, 17:24

В Гяндже произошел взрыв в жилом доме

Сегодня, 17:12

44 памятника на освобождённых от оккупации территориях взяты под охрану государства - ФОТО

Сегодня, 17:10

Чехия без электричества: метро стоит, лифты застряли

Сегодня, 17:08

Эмин Агаларов назвал причину переноса концерта в одном из российских городов

Сегодня, 16:55

Останки троих шехидов, числившихся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне, захоронены в Кяльбаджаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Эрдоган и Пезешкиан провели встречу в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 16:40

Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО

Сегодня, 16:35

Mardi Mekan: Новый прибрежный комплекс премиум-класса от PASHA Real Estate - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Еще двое из взятых под стражу в Екатеринбурге азербайджанцев обжаловали арест

Сегодня, 16:15

Moody’s повысило кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня

Сегодня, 16:10

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили гражданства РФ

Сегодня, 16:00

Президент Турции поздравил Азербайджан с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС

Сегодня, 15:58
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45