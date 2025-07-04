Турция в огне: эвакуированы десятки тысяч человек, есть жертвы - ФОТО

Пожарные продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, охватившими западную часть Турции.

Стихия бушует уже третий день, охватывая провинцию Измир на Эгейском побережье. По предварительным данным, пострадало не менее 200 домов, эвакуированы десятки тысяч человек.

Серия пожаров вспыхнула как минимум в пяти районах региона на фоне экстремально высокой температуры воздуха, сильного ветра и низкой влажности. Один из наиболее разрушительных очагов расположен вблизи города Одемиш. Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в пятницу, что к тушению привлекли как наземные службы, так и авиацию. Самолеты сбрасывают воду на очаги возгораний, в то время как пожарные сражаются с пламенем на земле уже третьи сутки подряд.

Согласно официальным данным, стихия уже унесла жизни двух человек. Один из них — сотрудник лесного хозяйства, погибший в четверг при попытке остановить распространение огня. Второй — 81-летний местный житель, скончавшийся от отравления дымом. Отдельный пожар, вспыхнувший в среду вблизи курортного города Чешме, удалось локализовать к пятнице. Однако он также успел нанести значительный ущерб: эвакуированы три населённых пункта, а несколько дорог были временно перекрыты.

Тем временем новые очаги продолжают возникать. Поздно вечером в четверг начался еще один пожар недалеко от района Буджа, к которому уже стянуты аварийные службы. Причины возгораний продолжают уточняться, однако основными факторами называют экстремальные погодные условия.

Источник: DailySabah

Джамиля Суджадинова