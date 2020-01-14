В Азербайджане хирурги забыли в теле пациентки ножницы, и их не уволили - ФОТО

В городе Гянджа произошел шокирующий случай.

Как сообщает 1news.az, по информации регионального корреспондента Baku.ws, хирурги во время операции оставили ножницы в теле Лалязар Мухаммед гызы Оруджевой (1953 года рождения).

Женщина перенесла операцию на желчном пузыре летом прошлого года в Больнице скорой медицинской помощи города Гянджа. Ей также удалили грыжу.

Через несколько дней ее выписали домой. Однако спустя некоторое время самочувствие Л.Оруджевой ухудшилось.

В декабре 2019 года родственники отвезли женщину на обследование в частную клинику. Там врачи обнаружили в теле пациентки инородное тело - операционные ножницы. После этого прооперировавшие ее врачи были вызваны в клинику и провели экстренную операцию, в ходе которой извлекли хирургический инструмент.

«[…] Ножницы в моем теле забыли врач Гафар и его помощница Шалала ханум. Они срочно прооперировали меня, из близких никого рядом со мной не было. А на вопрос родных, зачем меня положили на операцию, врачи сказали совершенно другое.

По настоянию сына мы получили рентгеновский снимок из клиники, где я прошла обследование, и увидели на нем ножницы», - рассказала Л.Оруджева.

В свою очередь, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи города Гянджа Эльшад Аскеров заявил, что врачи, оперировавшие тогда Л.Оруджеву, наказаны - им объявлены выговоры и сделано предупреждение.

«Кроме того, мы контролируем состояние пациентки. Ее лечение продолжается», - заявил Э.Аскеров.

Тимур Рзаев