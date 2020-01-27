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В Азербайджане начали печатать избирательные бюллетени для парламентских выборов

Сегодня в 10:59 ~ 1 минута на чтение 131
В Азербайджане начали печатать избирательные бюллетени для парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Азербайджана начала печатать избирательные бюллетени для внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает 1news.az, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов и члены комиссии посетили типографию Милли Меджлиса, где ознакомились с процессом печатания бюллетеней.

По словам М.Панахова, текст избирательных бюллетеней, их форма и количество были определены в соответствии с решением ЦИК. Планируется, что будет напечатано 5 387 600 избирательных бюллетеней.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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