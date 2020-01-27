В Азербайджане начали печатать избирательные бюллетени для парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Азербайджана начала печатать избирательные бюллетени для внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает 1news.az, председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов и члены комиссии посетили типографию Милли Меджлиса, где ознакомились с процессом печатания бюллетеней.
По словам М.Панахова, текст избирательных бюллетеней, их форма и количество были определены в соответствии с решением ЦИК. Планируется, что будет напечатано 5 387 600 избирательных бюллетеней.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
А.А.