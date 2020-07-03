В Азербайджане убит двухлетний ребенок 

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В селе Гаджигервенд Тертерского района Азербайджана произошло умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, в прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, что 2 июля около 19:00 двухлетнему Омару Агазаде были нанесены удары по голове садовым инструментом, от которых ребенок скончался.

По факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.2.9 («Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), назначена экспертиза, ведется следствие.

По подозрению в убийстве ребенка задержан житель района Эльмир Гусейнов (1988 года рождения).

Отметим, что, по предварительным данным, задержанный приходится убитому ребенку дальним родственником и является умственно отсталым. Поскандалив с соседом, он вошел во двор, где играл малыш, и решил сорвать свою злость на нем, ударив по голове.

Тимур Рзаев