В Азербайджане увеличилось количество городов и районов, где будут выплачиваться 190 манатов

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Увеличено количество территорий, где осуществляется единовременная выплата в размере 190 манатов.

Как сообщает 1news.az, в связи с этим внесены изменения в постановление Кабмина «О предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам».

В соответствии с поправками, еще в шести районах, в том числе, трех городах, лицам, зарегистрированным в качестве безработных, будет выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов.

В данный список вошли Геранбойский, Гёйгёльский, Бардинский, Самухский, Сиязаньский и Хачмазский районы, в том числе города Мингячевир и Шеки.

При этом, Евлахский район исключен из списка и включен только город Евлах.

Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов будут решать вопросы, вытекающие из этого постановления.

Эльшан Рустамов