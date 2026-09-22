Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов

Должностное лицо ОАО Bank of Baku привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма. Решением Наримановского районного суда города Баку на него наложен штраф в размере 10 тысяч манатов по статье 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджанской Республики. Нарушение выявлено в рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА.

По открытым данным Государственной налоговой службы о налогоплательщиках, ИНН ОАО Bank of Baku - 1700038881, юридический адрес банка - город Баку, Наримановский район, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, дом 42.

Уставный капитал банка составляет 528,7 миллиона манатов. Датой государственной регистрации Bank of Baku как налогоплательщика указано 1 февраля 2005 года, датой выдачи ИНН - 16 июня 2004 года.

В данных налогового учёта законным представителем банка указан Гасан Гулиев Джафар оглу. Банк зарегистрирован как активный налогоплательщик и прошёл регистрацию для целей НДС. Там же указано, что ОАО Bank of Baku не является рисковым налогоплательщиком, а его налоговая задолженность составляет 0 манатов. Последняя выписка из реестра выдана 30 июля.

Bank of Baku основан в 1994 году и является одним из финансовых институтов, оказывающих в Азербайджане розничные и корпоративные банковские услуги.

В рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА проверяется соблюдение финансовыми институтами требований законодательства, в том числе связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.