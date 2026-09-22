 Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов

NetGen Reporter14:51 - Сегодня
Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов

Должностное лицо ОАО Bank of Baku привлечено к административной ответственности за нарушение требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма. Решением Наримановского районного суда города Баку на него наложен штраф в размере 10 тысяч манатов по статье 598.1.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджанской Республики. Нарушение выявлено в рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА.

По открытым данным Государственной налоговой службы о налогоплательщиках, ИНН ОАО Bank of Baku - 1700038881, юридический адрес банка - город Баку, Наримановский район, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, дом 42.

Уставный капитал банка составляет 528,7 миллиона манатов. Датой государственной регистрации Bank of Baku как налогоплательщика указано 1 февраля 2005 года, датой выдачи ИНН - 16 июня 2004 года.

В данных налогового учёта законным представителем банка указан Гасан Гулиев Джафар оглу. Банк зарегистрирован как активный налогоплательщик и прошёл регистрацию для целей НДС. Там же указано, что ОАО Bank of Baku не является рисковым налогоплательщиком, а его налоговая задолженность составляет 0 манатов. Последняя выписка из реестра выдана 30 июля.

Bank of Baku основан в 1994 году и является одним из финансовых институтов, оказывающих в Азербайджане розничные и корпоративные банковские услуги.

В рамках текущих надзорных мероприятий ЦБА проверяется соблюдение финансовыми институтами требований законодательства, в том числе связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.

Поделиться:
798

Актуально

Мнение

Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

Мнение

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Общество

В Баку временно отменят плату за вход на двух станциях метро

Мнение

Средний коридор выходит из тени европейских планов

Экономика

Центробанк выдал Rabitəbank обязательное к исполнению предписание

Должностное лицо Bank of Baku оштрафовано на 10 тысяч манатов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $117

Коллектив SOCAR посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО и боеприпасов на $2,68 млрд

Обнародован прогноз инфляции в Азербайджане

Самир Салимли: «В ПО «Азерхимия» начинается новый этап модернизации»

В Агдере строятся новые ГЭС и цифровая энергетическая инфраструктура - ФОТО

Последние новости

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с турецкой делегацией - ФОТО

Сегодня, 18:00

Золотая ставка: Азербайджан превращает свои недра в новую промышленную силу

Сегодня, 17:54

Госструктуры в Доме правительства переходят на удаленную работу

Сегодня, 17:53

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Сегодня, 17:48

Глава Службы внешней разведки Армении участвует в IV Бакинском форуме по безопасности

Сегодня, 17:34

Угрожал первокурсникам, но сможет вернуться: новые вопросы после скандала в Университете искусств

Сегодня, 17:34

Рубио: Украина могла атаковать суда, связанные с США

Сегодня, 17:30

В Баку у мужчины изъяли 40 килограммов наркотиков

Сегодня, 17:18

Перед бесплатно работающими станциями метро организованы автобусные остановки – ФОТО

Сегодня, 17:17

Глава МО Израиля пригрозил расселить Газу

Сегодня, 17:15

В Гейчае Mercedes столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший

Сегодня, 17:11

​​​​​​​История с «Basqalı» вызвала большой интерес к творческому наследию Афтандила Исрафилова - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Самолет Пезешкиана остановился в Алжире

Сегодня, 16:46

Состоялась пресс-конференция, посвящённая выставкам ADEX 2026 и Securex Caspian

Сегодня, 16:35

В Баку временно отменят плату за вход на двух станциях метро

Сегодня, 16:20

В Шамкире раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад

Сегодня, 16:12

Рубио: США готовы к переговорам с Ираном на полях ГА ООН

Сегодня, 16:00

Иран может открыть Ормуз в течение 7 дней

Сегодня, 15:55

907-я поправка: между наследием карабахского конфликта и новой реальностью азербайджано-американских отношений

Сегодня, 15:52

Средний коридор выходит из тени европейских планов

Сегодня, 15:40
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37