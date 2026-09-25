Талех Казымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 100% ВВП - ОБНОВЛЕНО

Торговые потоки по Среднему коридору могут вырасти втрое к 2030 году за счет соответствующих инвестиций в инфраструктуру и совершенствования логистики.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов во время выступления на сессии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Он отметил, что индивидуальной экономической устойчивости уже недостаточно для предотвращения глобальной системной нестабильности, а долгосрочный устойчивый рост зависит от прочных международных партнерств.

«Одной из главных приоритетных задач является мобилизация международного капитала для финансирования инфраструктуры, развития промышленности и региональных связей в целях поддержки устойчивого экономического роста», - отметил Т. Казымов.

Председатель Центробанка подчеркнул значение позиций Азербайджана как стратегического транспортно-логистического центра на Среднем коридоре с точки зрения привлечения внешних инвестиций.

«Со стратегической точки зрения для Азербайджана, являющегося важным транспортно-логистическим узлом на Среднем коридоре, внешние инвестиции имеют особое значение для формирования более диверсифицированной траектории развития экономики», - сказал он.

Т. Казымов со ссылкой на расчеты Всемирного банка отметил, что при соответствующих инвестициях в инфраструктуру, совершенствовании логистики и повышении операционной эффективности торговые потоки по Среднему коридору могут вырасти втрое к 2030 году, а время транзита - сократиться вдвое.

«В этом направлении важную роль играют наши международные партнеры и финансовые институты. Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые институты продолжают поддерживать приоритеты развития Азербайджана посредством финансирования, технической помощи и институционального сотрудничества», - заявил председатель Центробанка.

По его словам, международное финансовое сотрудничество заключается не только в предоставлении финансовых средств.

«Успешное международное финансовое сотрудничество - это не просто предоставление финансовых ресурсов. Речь идет о построении партнерских отношений, создающих долгосрочную экономическую стоимость», - подчеркнул Т. Казымов.

Он отметил, что привлечение капитала зависит от того, как инвесторы оценивают риски, а также от качества и прозрачности получаемой ими информации.

«Азербайджан обладает суверенным кредитным рейтингом инвестиционного уровня от двух крупных рейтинговых агентств: BBB- от Fitch Ratings и Baa3 от Moody’s. Наряду с нашими прочными макроэкономическими основами и финансовой стабильностью, эти рейтинги создают важную основу для формирования доверия инвесторов», - сообщил председатель Центробанка.

Т. Казымов добавил, что укрепление международных партнерств позволяет сформировать более устойчивую финансовую экосистему, поддерживающую инвестиции, экономический рост и долгосрочное благосостояние.

17:15

Талех Казымов: Стратегические валютные резервы Азербайджана превышают 100% ВВП

«Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец августа составили 90,8 млрд долларов США».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов в ходе выступления на сессии «Международное сотрудничество в финансовой сфере: укрепление партнерства для экономического роста», организованной в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Затронув в своем выступлении глобальную макроэкономическую ситуацию, председатель Центробанка отметил, что неопределенность в мире уже превратилась из временного рыночного состояния в перманентную характеристику международного экономического ландшафта.

«Геополитическая напряженность, фрагментация торговли, волатильность на сырьевых рынках и климатические риски повысили уязвимость как развитых, так и развивающихся экономик. Для центральных банков это означает, что традиционных макроэкономических подходов уже недостаточно. Мы должны проводить более гибкую и основанную на данных политику, чем раньше», - отметил Т. Казымов.

По его словам, согласно прогнозу Международного валютного фонда, ожидается замедление глобального экономического роста с 3,5 процента в 2025 году до 3 процентов в 2026 году.

«Для Азербайджана сложившаяся ситуация подчеркивает важность укрепления внутренних экономических основ и в то же время сохранения открытости для международной торговли, капитала, опыта и сотрудничества», - заявил председатель Центробанка.

Т. Казымов отметил, что в результате проводимых комплексных реформ экономика Азербайджана продемонстрировала устойчивость.

«Согласно июльскому прогнозу Центробанка, ожидается рост ненефтяного ВВП в 2026 году примерно на 2,4 процента, а профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 6,1 млрд долларов США. Инфляция находится в пределах целевого коридора Центробанка и, как ожидается, останется в этом диапазоне и в среднесрочной перспективе», - сказал он.

Председатель Центробанка назвал стратегические валютные резервы одним из важнейших показателей макроэкономической устойчивости Азербайджана.

«На конец августа стратегические валютные резервы Азербайджана составили 90,8 млрд долларов США. Этот показатель превышает 100 процентов ВВП и достаточен для покрытия импорта товаров и услуг в течение 41 месяца. Стратегические валютные резервы в 3,5 раза превышают широкую денежную массу в манатах (M2)», - подчеркнул Т. Казымов.

Он сообщил, что курс маната остается стабильным с 2017 года.

«Внешний государственный долг составляет всего 6 процентов ВВП. В то же время уровень долларизации продолжает снижаться. Доля вкладов физических лиц-резидентов в иностранной валюте упала до исторического минимума - 25,8 процента», - добавил председатель Центробанка.

Фаига Мамедова