В Азербайджане значительно уменьшилось число новорожденных девочек

За 11 месяцев 2019 года районные (городские) регистрационные отделения Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 129,183 тысячи новорожденных детей.

Как заявили 1news.az в Госкомитете по статистике, 53,2% новорожденных - мальчики, 46,8% - девочки.

С января по декабрь 2019 года родились 3102 двойни, 102 - тройни, восемь - четверняшек.

При этом уровень рождаемости на каждую 1000 человек не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, оставшись на уровне 14,2.

За январь-ноябрь 2019 года зарегистрировано 50 796 фактов смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, уровень смертности на каждую 1000 человек снизился с 5,8 до 5,6.

Тимур Рзаев