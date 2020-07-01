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В Баку нарушитель карантина нанес себе ранения ножом, пытаясь избежать штрафа

Сегодня в 10:01 ~ 1 минута на чтение 1384
В Баку нарушитель карантина нанес себе ранения ножом, пытаясь избежать штрафа

Возле станции метро «Сахиль» в Сабаильском районе Баку произошел инцидент.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Шахрияр Шахин оглу Гасанов (1991 года рождения) не подчинился требованию полиции остановиться для проверки разрешения на выход из дома в карантин и попытался скрыться.

Увидев, что ему это не удастся, он нанес себе несколько непроникающих ранений в область брюшной полости и шею.

29-летний Ш.Гасанов доставлен в больницу сотрудниками полиции, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев

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