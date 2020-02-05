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В Баку обсуждают строительство новой трамвайной линии

Сегодня в 16:52 ~ 1 минута на чтение 897
В Баку обсуждают строительство новой трамвайной линии

Бакинское транспортное агентство совместно с одной из иностранных компаний рассматривает вопрос строительства новой трамвайной линии в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом Trend заявил председатель правления Агентства Вюсал Керимли.

«В настоящее время мы работаем в этом направлении. Обсуждается вопрос соединения поселков Локбатан и Говсан трамвайной линией через проспект Нефтяников и «Белый город». Первый ряд Приморского национального парка меньше используется жителями, они предпочитают гулять ближе к морю, поэтому построить трамвайную линию вполне возможно», - подчеркнул В.Керимли.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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