В Баку обсуждают строительство новой трамвайной линии

Бакинское транспортное агентство совместно с одной из иностранных компаний рассматривает вопрос строительства новой трамвайной линии в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом Trend заявил председатель правления Агентства Вюсал Керимли.

«В настоящее время мы работаем в этом направлении. Обсуждается вопрос соединения поселков Локбатан и Говсан трамвайной линией через проспект Нефтяников и «Белый город». Первый ряд Приморского национального парка меньше используется жителями, они предпочитают гулять ближе к морю, поэтому построить трамвайную линию вполне возможно», - подчеркнул В.Керимли.

Тимур Рзаев, Г.Р.