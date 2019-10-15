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В Баку проходит заседание группы Международного транспортного форума - ФОТО

Сегодня в 15:36 ~ 3 минуты на чтение 249
В Баку проходит заседание группы Международного транспортного форума - ФОТО

Сегодня в Баку начало работу очередное заседание группы по автомобильному транспорту Международного транспортного форума (МТФ).

Как сообщает 1news.az, в двухдневном заседании примут участие около 100 представителей стран-членов МТФ. На сессиях обсуждаются такие вопросы, как состояние выполнения в странах-членах требований, изложенных в Хартии качества, ключевые проекты по дальнейшему развитию международных автомобильных перевозок, исследования и перспективы развития европейского рынка грузоперевозок, а также решения заседаний, проведенных до бакинской сессии.

Открывший мероприятие вступительной речью министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде сказал, что под руководством Президента Ильхама Алиева динамично развиваются все сферы экономики, расширяется деятельность в транспортном секторе, в том числе в сфере автомобильного транспорта.

«Не случайно, что Азербайджанская Республика сегодня широко вовлечена в международное сотрудничество в качестве надежного партнера и активно участвует в реализации ряда крупных региональных транспортных проектов. Благодаря развитию транспортного сектора наша страна становится крупнейшим транзитным, логистическим центром и важным транспортным узлом в регионе. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию Азербайджанской Республики, полностью реконструированы и приведены в соответствие с европейскими стандартами», – подчеркнул министр.

Рамин Гулузаде также подробно рассказал о работе, проделанной в области регулирования международных автомобильных перевозок. Кроме того, министр сообщил о состоянии исполнения требований Хартии качества и предусмотренных планах мероприятий.

Затем начальник Государственной службы автомобильного транспорта Габиб Гасанов выступил с докладом связи с ситуацией по выполнению требований Хартии качества.

Следует особо отметить, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 августа 2019 года подписал Указ о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте». Документ предписывает привести механизм исполнения при осуществлении международных пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом в соответствие с требованиями Хартии качества. Подписание этого исторического Указа о применении международного опыта в области автомобильных перевозок является наиболее ярким примером соответствия Азербайджана требованиям международных норм в преддверии ежегодной Бакинской сессии Международного транспортного форума, который является крупнейшей площадкой для ведущих мировых перевозчиков и глобальной платформой диалога по транспортной политике.

Напомним, что Международный транспортный форум насчитывает 57 участников. Азербайджан является действительным членом форума с мая 1998 года.

Задачами Международного транспортного форума являются определение мер по плодотворному использованию и эффективному развитию международных перевозок государствами-членами форума, координация и усиление деятельности всех международных перевозчиков с учетом деятельности национальных органов в области международных перевозок.

26 мая 2015 года на очередном саммите в Лейпциге (Германия) была принята Хартия качества, предполагающая введение единых требований к автоперевозчикам (юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), их ответственным лицам и водителям, осуществляющим международные перевозки, на основе многосторонних разрешений, учрежденных странами-членами МТФ.

Хартия качества обеспечивает соблюдение режима работы и отдыха транспортного персонала, занимающегося международными перевозками автомобильным транспортом, повышает уровень знаний и профессионализма ответственных лиц и водителей транспортных предприятий, совершенствует правила допуска юридических и физических лиц и их ответственных лиц к международным перевозкам, а также внедрение контрольно-административной практики за нарушение единых требований.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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