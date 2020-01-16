В Баку пятилетний ребенок скончался в больнице

В Баку, в Детской клинической больнице №2 имени А.Ф.Гараева скончалась пятилетняя Фируза Мамедова.

Как сообщили 1news.az в больнице, девочка поступила к ним 13 января в 03:43 с низким артериальным давлением, нарушением кровообращения и дыхания.

В ходе обследования у ребенка были диагностированы плевропневмония, вторичный миокардит, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Девочку разместили в палату интенсивной терапии, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи на протяжении многих часов пытались реанимировать пациентку, однако в 13:35 констатировали ее смерть.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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