В Баку трех индийцев сняли с самолета за неподобающее поведение

Трое граждан Индии не долетели из Баку в Алматы.

Транспортные полицейские сняли нарушителей с рейса.

Информация о нарушителях поступила в Линейный отдел полиции в Международном аэропорту Алматы.

Представитель авиакомпании АО "Эйр Астана" рассказал, что в самолете находятся иностранные граждане, нарушающие правила поведения на борту воздушного судна.

"Со слов заявителей, иностранные граждане на замечания экипажа не реагировали, тем самым создавали дискомфорт для других пассажиров данного авиарейса. В ходе проверки установлены граждане Индии. Им по 34, 40 и 41 лет", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Иностранцы были сняты по акту с вышеуказанного авиарейса, для выяснения обстоятельств. Транспортными полицейскими составлены административные протоколы по ст.566 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил поведения на борту воздушного судна) и привлечены к административному штрафу в размере трех МРП – каждый.

Inalmaty.kz