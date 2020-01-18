В Берлине обсуждены возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Германией в аграрной сфере

Делегация во главе с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инамом Керимовым находится с визитом в Федеративной Республике Германия. Цель визита заключается в участии в проходившей в Берлине 85-й выставке «Международная Зеленая Неделя», 12-й Берлинской конференции министров сельского хозяйства и 12-м Глобальном форуме продовольствия и сельского хозяйств.

В рамках визита министр Инам Керимов встретился с председателем Комитета продовольствия и сельского хозяйства Бундестага Германии Алоисом Геригом. На встрече шла речь о развитии ненефтяного сектора в Азербайджане, отмечалось, что аграрная сфера является приоритетной в этой области. Председателю комитета Бундестага была предоставлена информация о реформах, проводимых в этой сфере Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, основных направлениях развития сельского хозяйства, инновациях в аграрной сфере, применении Электронной информационной системы сельского хозяйства, государственной поддержке аграрного сектора.

Алоис Гериг отметил, что электронизация аграрных услуг в Азербайджане высоко оценивается. Сказав, что для усовершенствования этого процесса его страна готова к технологическому трансферу, председатель комитета подчеркнул важное значение сотрудничества в сфере аграрного образования. Он отметил, что азербайджанская молодежь может широко использовать учебные программы,организованные в Германии.

На встрече было сообщено об участии Азербайджана в программах обмена в сфере образования с различными странами Европы, подчеркнута важность создания возможностей посещения Германии азербайджанскими фермерами для ознакомления с современными аграрными технологиями. Стороны провели обмен мнениями о проведении азербайджано-германского сельскохозяйстенного форума.

В рамках визита министр Инам Керимов встретился с исполнительным директором Восточного комитета экономики Германии Михаэлем Хармсом. На встрече состоялся обмен мнениями о существующем состоянии и потенциале сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Германией. Министр отметил развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах, подчеркнул большой потенциал для расширения взаимных связей в сфере сельского хозяйства.

Было сообщено, что у сельскохозяйственной продукции Азербайджана есть большой экспортный потенциал, в настоящее время одним из главных приоритетов стратегии развития аграрной сферы является модернизация аграрной перерабатывющей отрасли, создание новых перерабатывающих предприятий.

В рамках визита министр Инам Керимов встретился с директором Института Лейбница по развитию сельского хозяйства стран, переживающих экономический переход, Томасом Глаубеном. На встрече была затронута роль аграрных исследований в развитии сельского хозяйства. Было отмечено, что для того, чтобы дать ответ на новые вызовы на фоне изменений климата необходимо проведение исследований в сфере сельского хозяйства. Министр проинформировал противоположную сторону о Центре аграрных исследований, сообщил, что в настоящее время центр проводит сбор и анализ трендов, агродат, существующих в сельском хозяйстве.

Томас Глаубен сказал, что Инситут Лейбница проводит изучение показателей аграрной политики на Кавказе и в Центральной Азии, увеличения экспорта в сельском хозяйстве, создания цепочки ценностей, заинтересован в сотрудничестве в этой сфере с Центром аграрных исследований. В ходе обсуждений было достигнуто соглашение о налаживании сотрудничества между Институтом Лейбница и Центром аграрных исследований.

Министр Инам Керимов встретился также с министром продовольствия и сельского хозяйства Беларуси Анатолием Хотко. Было отмечено, что в последние годы стремительно развивается азербайджано-белорусское сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Подчеркивалось, что успешно продолжается работа по соответствующим направлениям, определенным в соглашении по сотрудничеству, подписанном в прошлом году между министерствами двух стран. Отмечалось, что Азербайджан и Беларусь усилили совместную деятельность по повышению экспортного потенциала и определения взаимного выхода на новые рынки сельскохозяйственной продукции, производимой и перерабатываемой в обеих странах.

Инам Керимов и Анатолий Хотко отметили, что хотя в настоящее время азербайджано-белорусское сотрудничество в аграрной сфере развивается разносторонне, существует большой потенциал для дальнейшего развития связей.

Во встречах принял участие посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

АЗЕРТАДЖ