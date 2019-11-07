В Газахе обнаружена неразорвавшаяся ракета - ФОТО

7 ноября из службы «102» Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступило сообщение об обнаружении снаряда на территории села Фарахлы Газахского района.

Отмечается, что специальная мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники Газахского районного отделения полиции были направлены на территорию.

Был проведен совместный осмотр вышеупомянутой территории. Для обеспечения безопасности территория была оцеплена.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами агентства, была обнаружена 1 неуправляемая ракета S-5M калибра 57 мм без взрывчатых веществ. Ракета была доставлена для обезвреживания на Центральный полигон агентства.

Был проведен наземный осмотр 500 кв. м территории и подземный осмотр 200 кв. м территории вокруг места обнаружения ракеты, опасных предметов и устройств не обнаружено.

АПА