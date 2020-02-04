В инфекционное отделение КМЦ в Баку доставлены новые пациенты из Китая

На данный момент в инфекционное отделение Клинического медицинского центра №1 доставлены шесть человек.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, один пациент – гражданин Азербайджана, 1994 года рождения. Учится в Китае, приехал оттуда 28 января. Жалоб у него нет, температура нормальная, но до окончания инкубационного периода он будет находиться в больнице.

«Два человека – обучающийся в Пекине гражданин Азербайджана, 1992 года рождения, и его супруга, 1993 года рождения, – приехали из Китая вместе. Жалоб у них нет, оба будут обследованы врачами.

Обучающийся в Пекине гражданин Азербайджана, 1998 года рождения, был доставлен на обследование после того, как на границе у него обнаружили повышенную температуру. На данный момент его обследуют врачи, оказывая всю необходимую помощь.

Обучающийся в Пекине гражданин Азербайджана, 1998 года рождения, не имеет жалоб, после приезда из Китая помещен на карантин и будет там до окончания его срока.

Обучающаяся в Пекине гражданка Азербайджана, 1997 года рождения, не имеет жалоб, температура нормальная.

Все эти лица прилетели в Баку транзитом из Стамбула и Москвы. Состояние всех находящихся на карантине в специализированном медучреждении хорошее. После завершения карантина они будут отпущены домой», - заявили в Минздраве.

Уже отпущен домой гражданин Китая, 1996 года рождения. Он приехал из Китая 19 января.

«Ему оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Взятые у больного анализы были направлены в лабораторию, результаты – отрицательные, какого-либо вируса у него не обнаружено. Жалоб у пациента нет, во вторник, 4 февраля, в связи с окончанием срока карантина он выписан домой», - подчеркнули в Минздраве.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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