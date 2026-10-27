Флавиу Болсонару с семьей бежал в США после поражения на выборах в Бразилии

Флавиу Болсонару, выступавший против победившего на президентских выборах в Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, покинул страну и отправился в США.

Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники, близкие к семье политика.

По данным телеканала, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выехал в Соединённые Штаты вместе с женой и двумя дочерьми, несмотря на запрет суда на выезд из страны.

Ранее сообщалось, что решение о запрете на выезд Болсонару было вынесено в рамках расследования дела о предполагаемом отмывании денег, в котором фигурирует сенатор.

Уведомление федеральной полиции политик получил 26 октября, на следующий день после своего поражения на выборах. В видеообращении, опубликованном в социальных сетях, выбывший кандидат рассказал, что сотрудники полиции вручили ему предписание в бразильской столице, когда он навещал своего отца - экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, находящегося под домашним арестом за попытку госпереворота.

Комментируя действия судебных властей, Болсонару-младший усомнился в легитимности такого решения и объявил о "крахе демократии" в Бразилии. По его словам, постановление было принято сразу после объявления результатов выборов. Сенатор связал введенные ограничения со своим поражением и заявил, что никогда не намеревался покидать Бразилию.