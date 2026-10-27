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Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Редакция 1news21:25 - Сегодня
Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании, которое состоится 30 октября, на обсуждение будет вынесено 11 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О Центральном банке Азербайджанской Республики» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах юстиции» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях» (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О судебно-экспертной деятельности», «Об административном производстве», «О лицензиях и разрешениях» и «О занятости» (первое чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О бесплатной юридической помощи» (первое чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов», «О ветеранах», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «Об адресной государственной социальной помощи», «О предотвращении бытового насилия», «О правах лиц с инвалидностью» и «О правах ребенка» (первое чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией» (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе», «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О борьбе с коррупцией», «О получении информации», «О персональных данных» и «Об обращениях граждан» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках» (первое чтение).

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