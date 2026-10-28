 Послы Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Италии мир и транспортные коридоры | 1news.az | Новости
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Политика

Послы Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Италии мир и транспортные коридоры

Редакция 1news02:28 - Сегодня
Послы Азербайджана, Армении и Грузии обсудили в Италии мир и транспортные коридоры

Посол Азербайджана в Италии Эльчин Гусейнли принял участие в дискуссии, посвященной перспективам мира, развитию транспортных коридоров и сотрудничеству на Южном Кавказе.

Как сообщает 1news.az, мероприятие под названием «Кавказ на перекрестке: мир, коридоры и новая эра сотрудничества» состоялось 26 октября в рамках международного фестиваля дипломатии Festival della Diplomazia в Италии.

Наряду с Эльчином Гусейнли в дискуссии приняли участие посол Армении в Италии Владимир Карапетян, посол Грузии Тамара Лилуашвили и эксперт Лука Штайнманн.

В центре обсуждения находились перспективы установления устойчивого и всеобъемлющего мира на Южном Кавказе, формирование новой архитектуры региональной торговли и транспортной взаимосвязанности, а также возможности расширения взаимодействия региона с Европой.

Отдельное внимание было уделено развитию транспортных маршрутов, связывающих Центральную Азию и Южный Кавказ с европейскими странами.

Как отмечается в описании мероприятия на официальном сайте Festival della Diplomazia, Южный Кавказ переживает период серьезной трансформации, а страны региона все активнее берут на себя ответственность за обеспечение собственной стабильности и экономического развития.

Организаторы подчеркнули роль Италии и Европейского союза в развитии экономической дипломатии, инвестициях в транспортную и энергетическую инфраструктуру и расширении связей с Южным Кавказом.

В мероприятии приняли участие около 150 человек, в том числе представители академических кругов, студенты итальянских университетов, журналисты и сотрудники аналитических центров.

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