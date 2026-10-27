США уничтожили в Тихом океане судно, предположительно связанное с наркокартелем

Американские военные уничтожили в среду в восточной части Тихого океана очередное судно, якобы использовавшееся в интересах наркокартеля.

Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

"Объединенная оперативная группа в Западном полушарии нанесла удар с применением летальных средств по быстроходному судну, следовавшему по маршрутам, которые обычно используются для незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана. Согласно подтвержденным разведданным, судно было непосредственно задействовано в наркотрафике. В ходе операции были ликвидированы пять наркотеррористов", - говорится в публикации командования в X.

Как ранее заявил спецдокладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Сол, удары США по судам в Карибском море и Тихом океане, через которые организуется поставка в страну наркотиков, "могут квалифицироваться как преступления против человечности". По его оценке, даже если предположить, что погибшие состояли в признанных Вашингтоном террористическими преступных группировках, эти организации не совершали вооруженного нападения на США, которое давало бы основания для применения права на самооборону.

Американские военные с осени 2025 года в целях борьбы с наркотрафиком в США наносят удары по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана. Операция получила название "Южное копье" (Southern Spear). Американские СМИ сообщали, что она не привела к желаемому результату.

Источник: ТАСС