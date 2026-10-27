В Бакинском метро установят аппараты для восстановления сердечного ритма

На станциях Бакинского метрополитена установят автоматические наружные дефибрилляторы (AED). Тендер на их закупку и установку уже проведен, в настоящее время работы находятся на завершающем этапе.

Как сообщает Oxu.az, дефибрилляторами оснастят 27 станций метро. Также будут приняты другие необходимые меры.

Автоматический наружный дефибриллятор — это портативное медицинское устройство, предназначенное для оказания помощи при внезапной остановке сердца. Оно подает электрический разряд, помогающий восстановить нормальный сердечный ритм.