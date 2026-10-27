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Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана

Редакция 1news21:14 - Сегодня
Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана

Товарооборот между Россией и Ираном за первые восемь месяцев текущего года увеличился на 10,4%.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Кремле, передает ТАСС. 

«Хочу отметить, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по совместным с Ираном проектам.

По его словам, Москва и Тегеран наращивают взаимную торговлю, развивают сотрудничество в гуманитарной сфере и энергетике. Также продолжается строительство атомной электростанции «Бушер».

Кроме того, Путин сообщил, что в ходе беседы с глазу на глаз обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке.

«Вы знаете, мы сейчас с вами только с глазу на глаз говорили о ситуации в регионе. Безусловно, это не может не вызывать обеспокоенности не только у нас, прежде всего как у страны, которая близко работает с Ираном, мы соседи, у нас много общих интересов, мы стараемся их все реализовать. Надеемся, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе», — заявил Путин.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где во вторник принял участие в саммите Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что уже распорядился оказать содействие в проведении фестиваля русской культуры в Тегеране и открытии корреспондентского пункта ВГТРК.

«Есть такой запрос со стороны российских коллег — провести фестиваль русской культуры в Тегеране и открыть там корреспондентский пункт российских СМИ. Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ. Уже решены все вопросы, связанные с открытием корпункта ВГТРК в Тегеране, и остается только продолжить в рабочем порядке этот процесс», — отметил он.

Также, по словам Пезешкиана, Иран готов принять российских деятелей культуры для проведения фестиваля русской культуры.

Кроме того, президент Ирана заявил, что Тегеран, Москва и другие страны региона могут совместно решать региональные проблемы без вмешательства США.

«Мы должны работать над формированием многополярного мира, который всем нам полезен. Это дает нам возможность взаимодействовать с вами, другими странами, которые хотят остаться независимыми и свободными. Честно говоря, мне кажется, что мы можем работать над всеми проблемами, которые у нас есть в регионе, без вмешательства США», — указал он.

«Мы сами можем решать все проблемы. Не нужно надеяться на американскую помощь», — подчеркнул Пезешкиан.

По его мнению, страны региона способны самостоятельно помогать друг другу во всех сферах, включая экономику, безопасность и гуманитарную помощь.

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