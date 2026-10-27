Путин гарантировал Зеленскому безопасность в случае приезда в Москву — Ушаков

Президент Украины Владимир Зеленский при желании может приехать в Москву для переговоров, здесь ему будут обеспечены все условия, включая безопасность.

Как передает ТАСС, об этом заявил ИС «Вести» помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александером Стуббом.

По словам Ушакова, собеседники Путина транслировали президенту России «активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую» с ним.

«Наш начальник повторил, что, если действительно Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности», — сказал Ушаков.