Бахадур Рзаев возглавил TƏBİB

Исполнение обязанностей исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) возложено на Бахадура Рзаева.

Согласно полученной Oxu.Az информации, с сегодняшнего дня он приступил к исполнению полномочий исполнительного директора TƏBİB.

Отметим, что ранее Б.Рзаев был назначен заместителем исполнительного директора этой структуры.

Являясь финалистом конкурса Yüksəliş, Бахадур Рзаев в рамках Государственной программы на 2022-2028 годы окончил Бирмингемский университет в Великобритании по специальности "Политика и управление в сфере здравоохранения", став лучшим выпускником программы.

Он также получил степень бакалавра по специальности "Менеджмент" в Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, а также степень магистра по направлению "Управление организациями" в Стамбульском университете. В 2018-2019 годах Б.Рзаев проводил научные исследования на тему лидерства и повышения организационной эффективности в Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена (RWTH Aachen) в Германии.

Во время своей профессиональной деятельности он возглавлял департамент в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, а затем занимал должность советника председателя правления этого ведомства, курируя вопросы организации реабилитационных услуг, контроля качества и управления сервисами.

Б.Рзаев специализируется в области менеджмента здравоохранения, организации медицинских услуг, внедрения цифровых решений в медицине, управления качеством и стратегического планирования. До своего последнего назначения он работал советником исполнительного директора TƏBİB.