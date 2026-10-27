Мода на имена в Азербайджане: Какие имена давали детям чаще всего в 2025 году
В Азербайджане назвали самые популярные имена для новорожденных в 2025 году. Стали известны имена, которые чаще всего давали новорожденным в Азербайджане в 2025 году.
Как отмечено в отчете Государственного комитета по статистике, в прошлом году самым популярным именем для девочек стало Мелиса.
В топ-10 самых распространенных женских имен также вошли: Зейнаб, Марьям, Захра, Нилай, Айлин, Айла, Алиса, Инджи и Фатима.
Среди мальчиков лидером стало имя Угур. За ним в рейтинге популярности следуют: Рауль, Гусейн, Али, Юсиф, Миран, Омар, Айхан, Тунар и Мурад.
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