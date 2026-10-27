Бахчели: Братство Азербайджана и Турции выходит за рамки текущих политических и дипломатических событий

Единство тюркского мира должно основываться на равноправии независимых государств, взаимном уважении и сохранении национальной самобытности каждого из них. При этом отношения между Азербайджаном и Турцией имеют глубокие исторические корни.

Об этом написал председатель Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели на своей странице в Facebook.

По его словам, ослабление связей между братскими государствами тюркского мира нельзя рассматривать исключительно как вопрос двусторонних отношений, поскольку эти связи основаны на общей истории, взаимном доверии и стремлении к совместному будущему.

Бахчели подчеркнул, что братство Азербайджана и Турции выходит за рамки текущих политических и дипломатических событий. По его словам, оно укрепилось благодаря воле двух народов, закалилось в совместной борьбе и сохраняется на протяжении поколений.