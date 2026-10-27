Медиакорпорация Китая ответила на извинения Мбаппе

Главная государственная вещательная корпорация КНР (China Media Group) выпустила заявление после того, как игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал самым смешным мемом тот, где его лицо наложено на изображение «какого‑то парня — кажется, китайского диктатора», подразумевая Мао Цзэдуна.

Заявление China Media Group передает Madrid Sports в соцсетях.

«Надеемся, что руководство Ла Лиги, мадридский «Реал» и сам Килиан Мбаппе усвоили урок из инцидента, принесут по-настоящему искренние извинения и решительным образом исправят допущенные ошибки», — говорится в сообщении.

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