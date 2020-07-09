В Москве отменяют обязательное ношение масок на улице

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С 13 июля москвичам больше не обязательно надевать маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) перед каждым выходом на улицу.

Обязательный масочный режим в этой части отменяется и заменяется рекомендательным, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, предает РБК.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.



В указе мэра отмечается, что даже после очередного смягчения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, на улицах Москвы по-прежнему обязательным останется соблюдение социальной дистанции.



Кроме того, после 13 июля останутся в силе запреты на проведение публичных мероприятий, массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, а также курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.



В то же время с 13 июля снимаются ограничения на работу образовательных учреждений столицы. С этого же дня в парках Москвы заработают аттракционы и возобновят работу секции и кружки при условии заполнения их помещений не более чем на 50%. Открытие кинотеатров и концертных залов откладывается до 1 августа.

«В Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — прокомментировал свое решение Собянин.



По словам мэра столицы, о сроках отмены сохраняющихся ограничений будет объявлено после того, как власти Москвы убедятся в том, что «никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад».

Источник: РБК