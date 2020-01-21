В Москве провалилась армянская провокация против Полада Бюльбюльоглу

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9 июля 2020 года в онлайн-режиме состоялось совместное заседание Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ и Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

Как сообщает 1news.az, об этом российскому бюро Report заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

В заседании приняли участие председатель Правления МФГС, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, сопредседатель Правления МФГС, специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Агыбай Смагулов и другие руководящие члены Исполнительного комитета СНГ, а также представители Министерства иностранных дел и Министерства культуры РФ.

На заседании, прошедшем под председательством Полада Бюльбюльоглу, были рассмотрены текущие вопросы МФГС.

Представитель Республики Армения, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Ара Хзмалян неожиданно поднял вопрос о внесении в повестку дня вопроса о переизбрании председателя Правления МФГС раньше намеченного срока.

Отметим, что председатель Правления МФГС избирается сроком на два года. С 2010 года председателем является Полад Бюльбюльоглу. Новые выборы намечены на конец 2020 года.

Данная провокация вызвала отрицательную реакцию участников заседания. Но Полад Бюльбюльоглу, согласно внутренним правилам, по которым проводятся открытые демократические выборы, принял предложение А.Хзмаляна и поставил вопрос на голосование, по итогам которого предложение представителя Армении потерпело сокрушительное поражение.

Восемь представителей из девяти государств-участников СНГ на уровне министров, учитывая заслуги и опыт представителя Азербайджана, проголосовали против внесения предложения Армении в повестку дня.

На протяжении последних 10 лет каждые два года Правление МФГС выдвигало на неоплачиваемую должность председателя Правления МФГС кандидатуру Полада Бюльбюльоглу. Каждый раз все члены Правления, включая и Армению, единогласно голосовали за нее.

Вызывает удивление, что за полгода до новых выборов Армения выступает с подобным предложением. Наверняка, это связано именно с тем, что председателем Правления Фонда является представитель Азербайджана.

Тимур Рзаев