Пашинян: подписание и ратификация мирного соглашения с Азербайджаном должны быть в числе приоритетов Армении

Правительство Армении должно довести доверие общества к миру до окончательного результата – подписания и ратификации мирного соглашения.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Экономика во многом связана с ожиданиями и настроениями людей. Экономические показатели выражают уверенность в мире. И это невзирая на панические оценки, циркулирующие в новостях», – сказал глава правительства.

Он заверил, что мир уже стал реальностью, однако еще не полностью институционализирован. Правительство, по мнению Пашиняна, должно оправдать ожидания людей и довести процесс до конца.

«Мы достигли промежуточного этапа. И это промежуточный этап, а не заключительный. Мы должны двигаться к заключительному этапу», – добавил он.

В контексте необходимости подписания и ратификации мирного соглашения глава кабмина также упомянул проект TRIPP, делимитацию границы, открытие коммуникаций, процесс с Турцией, трассу «Север – Юг» и концепцию «Перекресток мира».

Пашинян призвал членов правительства начать формировать политические послания и стратегии вокруг этого приоритета, сосредоточившись на реальных проблемах и практических решениях.

Он подчеркнул, что «ежедневный информационный шум» не должен отвлекать власти от реализации главной задачи.

Источник: News.am