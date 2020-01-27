1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В прошлом году в Бакинском порту зарегистрированы рекордные показатели перевалки контейнеров и транспортных средств

Сегодня в 15:52 ~ 2 минуты на чтение 105
В прошлом году в Бакинском порту зарегистрированы рекордные показатели перевалки контейнеров и транспортных средств

В 2019 году в Бакинском порту зарегистрированы рекордные показатели перевалки контейнеров и транспортных средств.

Об этом сообщает ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Согласно информации, в прошлом году объем грузоперевалок через порт увеличился на 7,2% и составил 4 061,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом (3787,8 тыс. тонн). На транзитные грузы приходится 3 444,2 тыс. тонн, или 84,8% общего объема грузоперевалок.

Перевалка контейнеров и транспортных средств в порту достигла рекордного значения за 28 лет. Объем перевалки контейнеров за отчетный период составил 35 152 TEU, что на 53,6% превысило показатель предыдущего года (22 887 TEU в 2018 году). Число контейнеров из Китая возросло на 111% - до 5 369 единиц (2547 TEU в 2018 году). Рекордный прирост связан с началом курсирования двух перевозящих контейнеры судов «Туркестан» и «Бекет Ата» по маршруту Казахстан-Азербайджан с апреля 2019 года.

Перевалка колесных транспортных средств, включая крупнотоннажные (TIR), достигла 33 671 единицы (+57,3% с 2018 года). Из них 24 970 единиц (74,2%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 8 701 единица (25,8%) - Баку-Курык-Баку. Прирост связан с интенсивностью использования на маршруте TIR из Турции, Украины и Туркменистана.

Перевалка вагонов из паромного терминала в Аляте увеличилась на 2,7% и составила 44 175 единиц. Из них 20 331 вагон (46,0%) отправлен по маршруту Баку-Курык-Баку, 23 802 (53,9%) - Баку-Туркменбаши-Баку, 42 вагона (0,1%) - Баку-Актау-Баку.

В прошлом году услугами порта воспользовались 46 265 пассажиров.

На правах рекламы

105

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены