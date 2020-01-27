В прошлом году в Бакинском порту зарегистрированы рекордные показатели перевалки контейнеров и транспортных средств

В 2019 году в Бакинском порту зарегистрированы рекордные показатели перевалки контейнеров и транспортных средств.

Об этом сообщает ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Согласно информации, в прошлом году объем грузоперевалок через порт увеличился на 7,2% и составил 4 061,6 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом (3787,8 тыс. тонн). На транзитные грузы приходится 3 444,2 тыс. тонн, или 84,8% общего объема грузоперевалок.

Перевалка контейнеров и транспортных средств в порту достигла рекордного значения за 28 лет. Объем перевалки контейнеров за отчетный период составил 35 152 TEU, что на 53,6% превысило показатель предыдущего года (22 887 TEU в 2018 году). Число контейнеров из Китая возросло на 111% - до 5 369 единиц (2547 TEU в 2018 году). Рекордный прирост связан с началом курсирования двух перевозящих контейнеры судов «Туркестан» и «Бекет Ата» по маршруту Казахстан-Азербайджан с апреля 2019 года.

Перевалка колесных транспортных средств, включая крупнотоннажные (TIR), достигла 33 671 единицы (+57,3% с 2018 года). Из них 24 970 единиц (74,2%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 8 701 единица (25,8%) - Баку-Курык-Баку. Прирост связан с интенсивностью использования на маршруте TIR из Турции, Украины и Туркменистана.

Перевалка вагонов из паромного терминала в Аляте увеличилась на 2,7% и составила 44 175 единиц. Из них 20 331 вагон (46,0%) отправлен по маршруту Баку-Курык-Баку, 23 802 (53,9%) - Баку-Туркменбаши-Баку, 42 вагона (0,1%) - Баку-Актау-Баку.

В прошлом году услугами порта воспользовались 46 265 пассажиров.

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