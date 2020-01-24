В рамках конференции «Баку-Москва: диалог культур» проведен «круглый стол» на тему «Диалог культур – основа диалога народов» - ФОТО

С целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в Баку проходит конференция «Баку-Москва: диалог культур», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, правительства Москвы и информационного агентства ТАСС.

Сегодня в рамках конференции проведен круглый стол на тему «Диалог культур - основа диалога народов».

В мероприятии, проводимом при модераторстве министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана и специального представителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, представители государственных структур, видные деятели культуры, образования и науки, а также журналисты обеих стран.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью Абульфас Гараев отметил, что данная конференция даст возможность наладить и расширить связи между нашими экспертами, деятелями искусства, учеными, общественными деятелями наших стран: «Проведение подобных мероприятий служит тому, чтобы лучше понять друг друга и культуры стран, а также быть вместе против различных фобий и вызовов, с которыми приходится сталкиваться».

Министр подчеркнул, что Бакинский процесс, который был запущен по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью создания действенного и эффективного межкультурного и межцивилизационного диалога, реализуется в различных форматах: «В рамках проводимой в столице Азербайджана конференции будет заложена основа работы предстоящего осенью Гуманитарного форума. И с целью подготовки к нему, мы организовали данный диалог культур с Россией. Он первый в своем роде между двумя столицами».

В своем выступлении Михаил Гусман выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за поддержку в проведении конференции: «Наши страны связывают глубокие исторические корни. Из России на мероприятие прибыла большая представительная делегация в составе видных общественных деятелей и деятелей культуры. Все испытывают большую радость от пребывания в Баку и дело не только в традиционном азербайджанском гостеприимстве, но и в атмосфере дружбы, сотрудничества и внимания, которым окружена делегация».

Михаил Гусман особо отметил, что великий лидер Гейдар Алиев внес большой вклад в установление дружеских и партнерских отношений между странами: «Мы все помним о том, какое значение общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал отношениям между Азербайджаном и Россией, нашим культурным связям, сегодняшняя конференция - это воплощение его заветов».

В своем выступлении Михаил Швыдкой отметил, что Международный Бакинский форум приобрел очень важное значение в международной повестке дня и действительно стал событием планетарного значения: «Бакинский форум является важным не только в двусторонних, но и многосторонних отношениях. Он привлекает внимание представителей самых разных стран, среди которых страны Европы, США, Центральной Азии и Дальнего Востока. Нынешняя конференция демонстрирует, что нас связывает давняя человеческая дружба, которая продолжается столетиями».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что диалог культур является показателем уважения друг к другу и поиском точек соприкосновения: «Диалог культур - это когда культуры и традиции не навязываются извне. И Россия, и Азербайджан сталкиваются с ситуацией, когда бесконечно советуют и пытаются навязать, как нам жить, что менять, что оставлять из прошлого, с кем общаться и дружить. Умение, сохраняя традиции, находить общие ценности - это и есть диалог культур. Надо развивать эту сторону культуры».

В своих выступлениях народный писатель Анар, академик Кямал Абдуллаев, народный артист Фархад Бадалбейли, народный художник Фархад Халилов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, российский поэт Александр Городницкий и другие отметили, что сегодня, когда отношения России и Азербайджана интенсивно развиваются во всех направлениях, культурные связи являются скрепляющим звеном. Было подчеркнуто, что культурное сотрудничество стран порой играет не меньшую роль, чем политическое и экономическое. Весомую роль в успешном развитии азербайджано-российского стратегического партнерства играют сферы культуры, образования и науки. Ключевым фактором в этом процессе являются тесные и доброжелательные отношения глав наших стран. Отмечалось, что такие мероприятия играют важную роль в укреплении гуманитарного сотрудничества.

В ходе работы круглого стола был подписан Договор о сотрудничестве между Департаментом культуры города Москвы и Бакинским Главным управлением культуры.

Отметим, что в рамках конференции планируется проведение фотовыставки, посвященной выдающимся азербайджанцам, проживающим в России, и русским, проживающим в Азербайджане, организованной информационным агентством ТАСС совместно с Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ). Также запланирована презентация книг «Формула власти» и «Формула жизни» первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного журналиста Российской Федерации Михаила Гусмана и другие культурные мероприятия.

АЗЕРТАДЖ